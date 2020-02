Pinedo vol rehabilitar la Quinta de Sant Rafael durant aquest mandat

L’edifici modernista va ser residència de Puig i Valls, qui va introduir la festa de l’arbre a la península

L’Ajuntament vol iniciar la rehabilitació de la Quinta de Sant Rafael aquest mandat o, almenys, deixar enllestit el projecte per al següent, va manifestar ahir a aquesta redacció el regidor de Patrimoni, Hermán Pinedo. «Estem estudiant idees per aplicar en aquest edifici i altes de la ciutat que també són modernistes», va dir. «La nostra intenció és poder iniciar la rehabilitació abans que acabi l’actual mandat o, com a mínim, deixar-lo encaminat», va indicar el regidor, qui va remarcar que «primer de tot hem de decidir a què volem destinar l’edifici». L’actuació també afectaria el Parc de la Ciutat, un espai mediambiental que «té poca vida quan, en realitat, es tracta el pulmó verd més important del centre de la ciutat».

Pinedo va visitar recentment l’edifici construït per l’arquitecte modernista barceloní Juli Maria Fossas el 1912 per encàrrec de Marià Puig i Valls, que el va convertir en la darrera residència del seu germà Rafael, enginyer agrònom que va promocionar la primera festa de l’arbre a la península Ibèrica i persona que l’any 1902 va presentar el projecte de constitució d’un espai protegit, el Parc Nacional de la Muntanya de Montserrat, primer de les seves característiques a Catalunya.

Pinedo va explicar que «vaig comprovar que es troba en mal estat de conservació, però la ciutat el pot recuperar perquè és un edifici important i amb molta història». «El projecte –va dir el regidor– ha de preveure conservar l’edifici sense introduir modificacions amb relació a l’original».