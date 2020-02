La CUP tomba un crèdit municipal i queda enlaire l'inici d'etapa de la Volta previst pel març

El conseller de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny, ha lamentat que «feia vint anys que en aquest ajuntament no es deixava d'aprovar un modificatiu de crèdit» i ha carregat contra els grups que no hi han donat suport, acusant-los de voler torpedinar el govern encara que sigui en detriment de l'avenç de la ciutat. Entre les partides que no prosperaran també n'hi havia previstes per a millores al Camp de Mart, a la biblioteca de Torreforta, per a beques menjador, per a la mostra de teatre jove o per a la programació d'activitats d'oci d'estiu, entre altres.En el ple també s'ha aprovat el cessament del gerent del Patronat de Turisme, després de fortes discrepàncies entre els grups, així com l'inici del procés d'absorció de l'empresa pública Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT), per part de l'Empresa Municipal de Transports (EMT). Des de l'equip de govern s'ha avançat que en el futur es vol impulsar un procés semblant amb l'Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic (EMDE) i Espimsa, que gestiona els mercats municipals.