Un pas més per a l'ampliació del CAP Torreforta-La Granja

El ple de l’Ajuntament de Tarragona aprovarà demà la cessió de terreny a CatSalut

Actualitzada 19/02/2020 a les 19:40

El plenari de l’Ajuntament de Tarragona aprovarà demà la cessió d’un terreny municipal adjacent al Centre d’Atenció Primària Torreforta-La Granja al Departament de Salut de la Generalitat, per tal de dur a terme una ampliació del mateix. La consellera de Salut, Alba Vergés, ja va visitar el centre el passat mes de juliol, on va fer una roda de premsa, conjuntament amb l’alcalde Pau Ricomà, en la qual va demanar a l’Ajuntament aquesta cessió, a través de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona. El consistori va veure amb bons ulls aquest projecte des del primer moment, ja que, segons va dir Vergés, suposarà una millora dels serveis assistencials.

De fet, el regidor Hermán Pinedo, responsable de l’Àrea de Béns i Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, espera que el ple de divendres aprovi per unanimitat la cessió d’aquest espai al Departament de Salut de la Generalitat, ja que «és molt necessari. És una demanda que els veïns fa anys que reclamen, la població ha crescut i l’augment del centre permetrà donar un millor servei als ciutadans. Guanyem en espai i guanyem en salut».

Ara per ara, segons fonts del Departament de Salut, ja s’ha redactat un pla funcional, a l’espera de ser aprovat, per donar cobertura sanitària a la població actual de 27.700 habitants, i a una possible estimació de creixement demogràfic de fins a 35.000 habitants. L’actual centre té una superfície construïda de 2.536 m2 i, segons el departament, les necessitats de sostre edificables haurien de ser d’uns 4.600 m2 en total.

De fet, com ja es va conèixer amb la visita de la consellera Vergés a Tarragona, aquest centre d’atenció primària és un dels beneficiats amb el nou model de finançament de la primària per a ajudar àrees bàsiques de salut (ABS) que necessiten més recursos per la seva realitat socioeconòmica. El CAP Torreforta-La Granja era una de les ABS que rebia assignacions inferiors a la mitjana i va ser inclosa entre les 25 prioritàries pel seu subfinançament.