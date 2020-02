UGT es mobilitzarà dilluns per les sancions imposades al Comitè d'Empresa de BIC

Dilluns se celebra el judici per la sanció de sou i feina de 28 dies que la direcció va imposar als treballadors

Actualitzada 20/02/2020 a les 13:04

El sindicat UGT-FICA de Tarragona ha anunciat una mobilització pel pròxim dilluns 24 de febrer, en defensa del Comitè d'Empresa de BIC Iberia. Segons el sindicat, els membres del comitè han rebut una sanció de sou i feina durant vint-i-vuit dies per part de la direcció de l'empresa.La UGT considera «desproporcionada i injustificada» la sanció, i considera que la seva finalitat és «la repressió de la representació dels treballadors i treballadores».El Comitè d'Empresa de BIC Iberia ha recorregut aquesta sanció davant el jutjat i exigeix la retirada de les sancions imposades.El judici està assenyalat per al dia 24 de febrer, a les 9.30 h al Jutjat Social número 3 de Tarragona. Els delegats i delegades de la UGT han estat convocats a les 09.00 h davant el jutjat per donar suport als membres del Comitè d'Empresa de BIC Iberia.