Actualitzada 20/02/2020 a les 10:28

Diputats de tots els partits amb representació al Parlament han signat una proposta de resolució per reclamar que les mercaderies passin per l'interior del territori, i no per la costa. Les formacions demanen al Govern que insti l'Estat a «reduir al màxim la provisionalitat del tercer fil ferroviari per la línia de la costa», que encara s'ha d'acabar de constuir.També s'apunta la «necessitat de considerar urgent la construcció d'una plataforma ferroviària per mercaderies». Mentre estigui en funcionament el tercer fil, es reivindica que es prenguin «mesures per pal·liar els efectes negatius del pas de trens de mercaderies sobre els habitatges, equipaments i instal·lacions turístiques que es troben prop de les vies de la línia de la costa».