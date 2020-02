Rècord històric d'exportacions el 2019 a la demarcació de Tarragona amb 8.786 milions d'euros

Química i energia, líders

Balança comercial negativa

Menys vendes al desembre

Les vendes han trencat tots els registres durant el 2019, segons constata l'informe publicat aquest dijous pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Després d'haver batut un rècord el 2017 i d'haver patit una lleugera davallada el 2018, l'any passat les vendes de les empreses tarragonines es van recuperar i van assolir els 8.786 milions d'euros. Això representa 100 milions d'euros més que el 2017, el millor any fins a la data, i gairebé quatre vegades més que 20 anys enrere –el 1999 les vendes tot just arribaven als 2.359 milions d'euros.Per sectors, durant el 2019 les exportacions de productes químics han assolit els 2.976,1 milions d'euros, un 6,5% menys, i els productes energètics han arribat als 1.566 milions d'euros, un 17,4% més. Aquests dos àmbits representen el 51,7% del conjunt de les exportacions de la demarcació.En concret, el rànquing l'encapçalen les matèries i manufactures plàstiques, amb vendes per valor de 1.736,41 milions d'euros, i els combustibles i olis minerals, amb un muntant de 1.555,71 milions d'euros. A més distància apareixen els aparells i material elèctric -733 milions d'euros-; joguines, jocs i articles esportius -634,13 milions d'euros-; olis essencials i perfumeria -409,18 milions d'euros-; altres productes químics -345,13 milions d'euros-; productes químics orgànics -306,74 milions d'euros-; màquines i aparells mecànics -295,8 milions d'euros; productes de cereals -223,19 milions d'euros-; fruites i verdures -211,15 milions d'euros-, i vehicles automòbils i tractors -190,18 milions d'euros-.Pel que fa als països de destinació de les exportacions, França va repetir com el principal comprador entre gener i desembre, per un import de 1.886,9 milions d'euros, seguit d'Itàlia (1.124 milions d'euros), Alemanya (781,8 milions d'euros); Portugal (716,2 milions d'euros); el Regne Unit (535,27 milions d'euros); els Estats Units (401,11 milions d'euros); Grècia (392,43 milions d'euros); Marroc (382,68 milions d'euros); els Països Baixos (371,6 milions d'euros), Turquia (202, 67 milions d'euros), Bèlgica (199,76 milions d'euros) i Polònia (197,61 milions d'euros). La Xina va escalar fins a la tretzena posició amb 124,63 milions d'euros i, just per sota, va emergir Malàisia amb 92,84 milions d'euros.A l'altra cara de la moneda, durant el 2019 les comarques del Camp i l'Ebre van fer importacions per un import de 14.431 milions d'euros, un 5,9% més. Això suposa que la demarcació va situar el seu dèficit comercial en els 5.645 milions. Per sectors, les importacions de productes químics van arribar als 2.479,2 milions d'euros, un 2,1% més. D'altra banda, la compra de productes energètics va créixer en gairebé un punt, fins als 5.562,3 milions.Durant el desembre, les vendes tarragonines a l'exterior van caure un 9,2%, fins als 646,7 milions d'euros. En aquest cas, l'exportació de productes químics va recular un 10% i la de manufactures de consum va caure un 7,8%. Les importacions, amb 1.051 milions d'euros, també van anar a la baixa, amb un 4% menys de negoci.