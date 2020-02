Els mercats de Tarragona comparteixen calendari festiu amb la ciutat

Actualitzada 20/02/2020 a les 19:07

Com marca la tradició, Dijous Gras, el Mercat Central i el de Torreforta han ofert un tast gratuït de botifarra d’ou, elaborada als obradors dels paradistes.El Mercat Central i el Mercat de Torreforta s'han omplert aquests dies de Carnaval de festa i colors. Com ja és habitual, els mercats de Tarragona comparteixen calendari festiu amb la ciutat. Per aquest motiu, des d'ahir dimecres i fins el proper dimarts, quan arribarà el moment del Dol, els mercats es convertiran en escenari de diferents activitats festives.