La Marxa de la Solidaritat de Mans Unides reuneix més de 800 alumnes de centres tarragonins

En aquesta 46ena. edició, el projecte solidari és per a l'empoderament de dones tribals a l'Índia

Actualitzada 20/02/2020 a les 15:12

Uns 800 alumnes de deu instituts i escoles de secundària de la ciutat han participat, aquest dijous, en una gran iniciativa solidària a Tarragona. El tret de sortida de la 26a edició de la Marxa de la Solidaritat de Mans Unides s'ha fet, com és habitual, al Camp de Mart amb la lectura del manifest per part d'alumnes dels centres participants.La caminada, d’aproximadament dotze quilòmetres, ha sortit del Camp de Mart fins a l’escola Mare Nostrum i l’expedició s'ha aturat a Boscos per esmorzar. Després de recuperar forces, el Santuari del Loreto ha estat el destí, on s'ha dinat i s'ha portat a terme una petita festa amb música inclosa. L’última estació ha estat la plaça de la Font, on s'ha llegit l’últim manifest.Com cada any, els nois i noies participants han participat en la recerca de patrocinadors per al projecte que s'impulsa amb aquesta marxa. Aquest any, la proposta escollida servirà per a l'empoderament socioeconòmic de dones tribals a l'índia, amb un import total de 47.142 euros.