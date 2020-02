El XXXIX Rei Carnestoltes i la seva Concubina comencen el seu regnat

La parella regnant ha sortit del Mercat Central i ha fet el recorregut fins al Teatre Tarragona

El XXIX Rei Carnestoltes, Edgar Ordoñez, i la seva Concubina, Bianca Garcia, han dut a terme aquest dimecres la seva primera aparició pública quan ha sonat l’última nota de l’Amparito Roca del Carilló del Mercat Central. Han sortit per la porta prinicpal de l’edifici modernista de plaça Corsini i han iniciat el seu recorregut cap al Teatre Tarragona, per dur a terme la Gala del Rei, la Concubina i els Sèquits, d’aquesta nova edició del Carnaval de Tarragona i començar així el seu regnat.

Per la seva banda, els mercats municipals de la ciutat, el Central i el de Torreforta, no passaran desapercebuts i acolliran diverses activitats durant aquesta setmana festiva, fins el dimarts, el dia de Dol. En aquest sentit, la d'avui no ha estat la darrera visita del Rei i la Reina al Mercat Central. Demà, a partir de les 13.30 hores hi aniran a fer el vermut i puntuar les millors parades i paradistes, que s’hauran disfressat per a l’ocasió per participar al concurs «Vivim el Carnaval al Mercat».

El dilluns 24, el Rei i la Reina tornaran a visitar l’edifici de plaça Corsini per entregar els premis als guanyadors del concurs i participar al sondeig a peu de Mercat, on es farà una enquesta prèvia per saber quines comparses exerciran el regnat al Carnaval 2021.

Per la seva banda, també el divendres a la tarda, la parella regnant i les seves comparses visitaran el Mercat de Torreforta entre les 18.45 i les 19.30 hores. Durant tota la tarda i fins l’hora de tancament, hi haurà animació i ofertes gastronòmiques. Els paradistes prepararan degustacions per rebre el Rei i la Reina i convertiran el mercat de Torreforta en un dels punts neuràlgics del Tombet de Carnaval. Com també marca la tradició, demà Dijous Gras, els dos mercats oferiran un tast gratuït de botifarra d’ou, elaborada als obradors dels paradistes. A Torreforta el tast començarà a les 7 hores del matí, mentre que al Central el tast tindrà lloc a les 12 hores i fins exhaurir existències.

L’agenda d’actes de Carnaval acabarà dimarts 25, dia del Dol, l’Enterrament i la Crema. A partir de les 11.30 hores, el Mercat Central esperarà l’arribada de la Mascarada del Dol i dels Ministrers del Camp i del Llamp, per compartir amb tothom aquest dia tan trist. Per acabar, durant aquesta setmana, els nens i nenes d’entre 5 i 12 anys, poden participar al Concurs de Dibuix del Mercat Central. Només cal que recollir la làmina a consigna, dibuixar un ingredient o recepta tradicional dels dies de Carnaval, i tornar el dibuix a consigna abans del divendres 21 de febrer.