El PSC denuncia que la Generalitat «no té projecte ferm per l'ampliació del CAP la Granja»

Actualitzada 20/02/2020 a les 15:35

El PSC ha reclamat al govern municipal que exigeixi a la Generalitat un compromís en ferm per l’ampliació i millora del CAP de la Granja. El ple de l’ajuntament proposa cedir uns terrenys per aquest equipament, «la qual cosa és positiva a priori, però molt preocupant per com s’està tramitant, ja que la ciutat farà l’esforç de donar els terrenys sense que hi hagi projecte aprovat ni calendaritzat», afegeix Begoña Floria.La consellera socialista ha assegurat que «la Generalitat ha incomplert tots els terminis de millora dels equipaments sanitaris de la ciutat en els darrers 4 anys» i afegeix que «un dels exemples són les anunciades obres de Joan XXXII, que ja s’han anunciat tres vegades, per tres consellers diferents, sense que a dia d’avui sigui un projecte en ferm».Floria ha destacat que «aquest govern està al servei de la Generalitat que no defensa els interessos de la ciutat». «És positiu donar un terreny per ampliar el CAP, però si es dóna un xec en blanc sense condicions, comés el cas, la ciutat perd», assegura. A més ha recordat que «el govern ha estat incapaç d'exigir el mateix tracte i la mateixa celeritat en fer els traspassos a la Generalitat, només cal recordar el cas del Palau d’esports, encara pendent, el de la comissaria de Mossos d’Esquadra de les Gavarres o la cessió del fòrum de la colònia també pendent» conclou.