El pensament crític, a pas de caragol

Fa cinc anys que el Centre Social Autogestionat El Cargol organitza activitats al barri de la Granja

Actualitzada 19/02/2020 a les 19:48

El caragol com emblema de lentitud, com amulet contra la velocitat i l’exasperació. Aquest és el pensament que hi ha darrere del Centre Social Autogestionat (CSA) El Cargol, una entitat tarragonina que va néixer el 2015 per ser un espai on, tal com detallen ells mateixos, es fomentés –sense presses, però sense pauses– el pensament crític a través de l’aprenentatge creatiu.

«El Cargol va sorgir arran del 15-M, a partir d’un grup de persones que ens vam conèixer en aquell context. Un cop passat tot, ens vam quedar amb ganes de fer alguna cosa més, i després d’un temps treballant en diversos espais de Tarragona, va néixer el CSA», explica Julián Fernández, responsable de les activitats d’El Cargol. L’integrant de l’entitat remarca que el grup està bolcat en el vessant cultural, i completament deslligat de pensaments polítics, per bé que, matisa, sí que els interessa la política.

La seva seu és al carrer Menorca número 3 del barri tarragoní de la Granja i estan oberts a què se’n faci soci tothom que hi pugui estar interessat. La quota és d’un euro mensual, a pagar per avançat cada any, tot i que accepten també altres aportacions de major quantia. En l’actualitat, el CSA El Cargol compta amb prop de cent vint socis i sòcies, tot i que les persones que gestionen el dia a dia són una dotzena. Les edats –subratlla el Julián–, són variades. Predomina la gent jove, però també hi ha persones més grans «que estiren molt», i que aporten la seva experiència en l’organització i el coneixement sobre allò que pot convenir o agradar més.

Pel que fa a les activitats organitzades, que són la raó de ser de l’entitat, aquestes han anat canviant al llarg de la història de l’associació, adaptant els seus objectius a allò que veuen que pot interessar més als seus socis. Així, tot i que de bon començament van engegar oferint activitats que poguessin acostar-los a les famílies, com ara tallers per aprendre a tocar la guitarra o fer treballs manuals, amb el temps van decidir reorientar la seva oferta cap a programacions de caràcter més cultural. D’aquesta manera, avui dia El Cargol és una entitat on es pot gaudir de concerts, sessions de cinefòrum, xerrades o teatre. «Anem veient quines necessitats socials podem cobrir amb els nostres mitjans, i també amb aquells amb qui puguem coincidir, per fer un treball que canvii la manera com funciona la societat, que està tan mercantilitzada», assenyala el Julián.

Per als pròxims dies, el CSA El Cargol ha organitzat un recital del poeta i actor Suso Sudón, que es farà dissabte 22 de febrer a les 20.30 hores. El preu és A la gorra. Divendres 6 de març actuarà Elenita Kata, i el diumenge dia 8, Dia Internacional de les Dones, El Cargol col·labora amb el col·lectiu feminista La Obrera en l’organització d’una gran paella popular que estarà amenitzada per diversos grups, i que vol ser un punt de trobada i convivència abans de la manifestació organitzada per aquell mateix dia.