El dic flotant 'Mar del Aneto' arriba al port de Tarragona per les obres del nou moll de creuers

El ‘caixoner’ construït el 2002 està atracat al moll d’Andalusia

Actualitzada 20/02/2020 a les 14:13

Aquest dijous, 20 de febrer, ha arribat al Port de Tarragona el dic flotant ‘Mar del Aneto’, també denominat ‘caixoner’, que servirà per a construir els fonaments de formigó que s’han d’utilitzar per a la creació del nou Moll de Balears, que es destinarà a ampliar l'operativa de creuers.El 'Mar del Aneto' va ser construït per l'empresa FCC el 2002 i està atracat al moll d’Andalusia entre els bol·lards 48 i 52 per començar les obres del nou moll.‘Mar del Aneto’ té una eslora de 46,8 metres, una màniga útil de 25 metres i un puntal d’uns 28 metres. Aquest dic pot construir calaixos de fins a 46 metres de llarg per 25 metres d’amplada i 29 metres d’alçada. S’estima que aquests tipus d’estructures triguen entre set i deu dies en fabricar cada caixó. En el cas concret d’aquesta obra els caixons que es fabricaran al Moll de Balears seran de 41,85 metres d’eslora per 16,75 metres de màniga i 21,30 metres de puntal.El nou Moll de Balears, una inversió que va ser licitada per 34,6 milions d’euros (iva exclòs), i adjudicada finalment per 27,3 milions d’euros (iva exclòs) a FCC Construccion, SA /Comsa, SAU, servirà per ampliar amb 4 hectàrees l’espai destinat a l’operativa de creuers. L’obra s’espera que estigui finalitzada al maig de l’any 2021.