El Bar Eric I guanya el premi a la millor tapa de SPiSP

Actualitzada 19/02/2020 a les 20:29

L’Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau va lliurar ahir al Bar Eric I del barri el premi a la millor tapa del concurs D-Tapas, organitzat per la mateixa entitat veïnal. El guanyador i propietari del negoci, Piero Piccini, va assegurar que no és el primer concurs de tapes que guanya però sí que és el primer que participa al barri i va celebrar que «estic molt content i molt feliç pel reconeixement». Piccini va fer una tapa formada per una roda de patata, un tall de bacallà fregit a l’andalusa i una fulla d’alfàbrega cristalitzada amb un toc de vinagreta de fruits secs. El president de l’AVV, Gabriel Muniesa, va apuntar que en aquesta edició «hi han participat 14 locals, els quals entre tots han vengut unes 8.000 tapes». Muniesa va afegir que «han vingut unes 1.000 persones, moltes de Tarragona, i estem molt satisfets».