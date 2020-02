L'arrest l'ha fet la Policia Nacional amb la col·laboració dels Mossos

Actualitzada 20/02/2020 a les 10:42

La Policia Nacional ha anunciat aquest dijous al matí la detenció per part del cos policial, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, d'un dels «líders» de les protestes que es van produir a la ciutat de Tarragona l'octubre passat després de saber-se la sentència del judici per l'1-O.La nota policial no aporta cap dada sobre la identitat del detingut, tan sols que està acusat dels delictes de desordres públics, atemptat contra agents de l'autoritat i coaccions, en accions que van tenir lloc la setmana del 14 al 18 d'octubre de 2019 a Tarragona. El detingut ha passat a disposició judicial.La detenció podria correspondre a una militant de La Forja Jovent Revolucionari del Baix Ebre, segons va denunciar el col·lectiu a les xarxes socials.