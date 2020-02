Aprovat inicialment el pla per construir 550 habitatges a la zona del camp del Nàstic

El PMU 34 té com a propietaris majoritaris de terrenys l'Ajuntament i el Club Gimnàstic

Actualitzada 20/02/2020 a les 14:54

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Tarragona del passat divendres va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana (PMU) 34, denominat 'Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada'.El pla afecta 124.000 mubicats entre la rotonda de la Via Augusta, la ITV i els terrenys del Club Gimnàstic, i contempla la construcció de 550 habitatges, 120 dels quals de caràcter social.Els propietaris majoritaris dels terrenys són l'Ajuntament de Tarragona, que té el 45 % de la superfície, el Club Gimnàstic Nàstic també amb el 45%. El 10% restant que és de particulars.El conseller de Territori, Xavi Puig, explicava que amb aquest PMU, «acabem d'ordenar el sector de la Vall de l'Arrabassada que és una de les entrades de la ciutat. Entenem que aquest sector genera ciutat cohesionada i sostenible, a diferència d'altres».El conseller afirma que d'aquesta manera s'aposta per plans urbanístics petits i mitjans, «que omplen els forats de la ciutat i la fan forta. Aquest pla se suma a altres plans que estem tirant endavant a diferents punts de Tarragona, de manera que repartim joc entre el centre i els barris per tal de fomentar la cohesió».