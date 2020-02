La Plataforma Oppida es reunirà amb Ricomà per conèixer les intencions del govern vers la Tabacalera

La Plataforma vol alliberar l'espai de la Tabacalera per crear un Centre Social Autogestionat «que resolgui totes les necessitats de les entitats de la ciutat»

Actualitzada 19/02/2020 a les 17:24

Més de 30 entitats de Tarragona han renovat el seu suport a la Plataforma Oppida, que des de fa més de 4 anys lluita perquè les entitats locals puguin disposar d'espais on fer les seves reunions, tallers, exposicions, actuacions, entre altres activitats. Una de les exigències de la Plataforma és la d'alliberar l'espai de la Tabacalera «per crear un Centre Social Autogestionat a Tarragona que resolgui totes les necessitats que presenten les entitats de la ciutat».En un comunicat, la Plataforma ha indicat que des del setembre intenten reunir-se amb els representants del nou equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona. Finalment es van reunir fa quatre mesos amb la consellera Carla Aguilar que «va mostrar interès pel projecte però no va saber explicar quina intenció té el govern pel que fa als espais tancats», expliquen des d'Oppida.Més tard la Plataforma va intentar contactar amb el conseller de Relacions Ciutadanes i Patrimoni, Herman Pinedo, per tal de reunir-se, sense rebre resposta.Finalment, l'entitat es reunirà amb l'alcalde Pau Ricomà el pròxim 2 de març per tal de «saber quines són les seves intencions vers les associacions de la ciutat, vers la Tabacalera i vers la proposta col·lectiva de crear un Centre Social Autogestionat».Segons informa la Plataforma Oppida en aquest comunicat, el pròxim 20 de febrer els partits ERC i ECP es reunirà per «consensuar una posició comuna al respecte».