L'oposició creu que IQOXE no ha de produir si no es garanteix la seguretat

Sobre les paraules de Chacón, Ricomà diu que és una decisió que competeix a Indústria

Actualitzada 18/02/2020 a les 21:34

Els partits de l’oposició a l’Ajuntament de Tarragona demanen que IQOXE no torni a la activitat de producció normal fins que no es pugui garantir la seguretat dels treballadors, i alguns fins i tot demanen que no sigui fins que es conegui la causa de l’accident del passat 14 de gener. Això, després que la consellera d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, assegurés dilluns que la companyia podria començar a produir el mes de maig.

La portaveu de la CUP, Laia Estrada, va defensar que «l’empresa no pot obrir fins que la investigació posi llum sobre què va fallar i es tingui la garantia que compleix tots els requisits pel que fa a la prevenció de riscos laborals», i va afegir que «cal fer pressió des del territori». Per la seva banda, José Luis Martín, portaveu del PP, va manifestar que serà la Generalitat la que haurà de veure si la planta s’ajusta a les normatives per poder obrir-la a la producció i va considerar que «caldrà veure els resultats de la investigació abans que comenci a produïr».

El PSC en canvi, no veu cap problema que IQOXE torni a l’activitat, sempre i quan «la Generalitat hagi realitzat totes les inspeccions pertinents i consideri que es compleixen els protocols de seguretat», va defensar la seva portaveu, Sandra Ramos.

Finalment, Sonia Orts, de Ciutadans, va defensar que «ara per ara no ha de primar que l’empresa es torni a posar en marxa, sinó la seguretat dels treballadors i dels ciutadans», i pensen que «no hi ha hagut temps suficient per a corregir els errors ni per posar sobre la taula un protocol que reflexi la realitat de la situació».

En ser preguntat Pau Ricomà sobre què pensava de les paraules de Chacón, que deia que IQOXE podria tornar a produir al mes de maig, l’alcalde de Tarragona es va limitar a dir que «en tot cas, és una decisió tècnica que competeix a la consellera Chacón i al seu departament». Sobre l’alerta que Chacón va fer dilluns també, assegurant que moltes empreses podrien tancar pel fet que IQOXE no estigui produint encara, Ricomà va defensar que la consellera d’Indústria «té més elements de judici que nosaltres per saber això», però va assegurar també que «les empreses seguiran treballant perquè aconsegueixen l’òxid d’etilè a través del transport de carretera, per tant, hi ha subministre». «Fins a quin punt això afecta al funcionament del polígon, la consellera pot tenir informació que jo no tinc», va finalitzar l’alcalde.