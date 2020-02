L'Audiència denega als Mossos obrir el telèfon mòbil d'un manifestant

L’acusat va ser detingut al vespre de la vaga general del 19-O, durant les protestes post-sentència

Actualitzada 18/02/2020 a les 20:23

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 19 d’octubre de 2019 –durant les protestes contra la sentència del judici del Tribunal Suprem– un veí de la comarca del Baix Camp a la ciutat de Tarragona. Més tard, el cos policial autonòmic va requerir diverses mesures cautelars, una de les quals poder esbrinar mitjançant la investigació del seu telèfon mòbil particular si formava part de la convocatòria de les protestes i quina havia estat la seva participació. Aquesta petició, contra la qual el col·lectiu d’Advocats Voluntaris 1 d’octubre va presentar un recurs de reforma, va ser rebutjada finalment per l’Audiència Provincial de Tarragona.

Els Mossos d’Esquadra no poden examinar, tal com indica aquest col·lectiu d’advocats reusenc, cap telèfon mòbil sense autorització judicial, ja que seria una actuació «contrària a dret». Tot i això, tant el jutjat d’instrucció com el fiscal es van oposar al recurs presentat per la defensa i volien permetre el que, per a ells, és un fet «inconstitucional» ja que obriria el camí a treure «informació íntima i irrellevant» de l’acusat per tal que constés a l’expedient. La sentència de l’Audiència és ferma.

El mateix acusat haurà de comparèixer, segons decisió judicial, els dies 1 i 15 de cada mesals jutjats mentre s’instrueixi la causa. Aquesta és una altra de les mesures cautelars proposades pels Mossos d’Esquadra, que també reclamaven prohibir-li que pogués assistir a manifestacions i concentracions a la via pública, una mesura, aquesta, que ha estat denegada mitjançant un altre recurs.

De la mateixa manera que altres detinguts aquella setmana de manifestacions, se l’acusa d’haver participat en desordres públics succeïts a la ciutat després de la manifestació unitària. Segons la defensa, però, va ser detingut en el marc temporal d’aquesta manifestació i, per tant, «no havia pogut participar dels aldarulls perquè ja havia estat detingut», assegura el col·lectiu.

Un detingut ahir

D’altra banda un militant del col·lectiu independentista La Forja i del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans va ser detingut ahir per la Policia Nacional i dut a la comissaria, on hi ha passat la nit i es preveu que durant el dia d’avui declari. Es desconeixen els delictes pels quals se l’acusa.