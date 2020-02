Jornada de vaga general a les empreses petroquímiques per reclamar seguretat

Els sindicats han convocat als 11.000 treballadors dels polígons, i a la tarda, hi haurà una manifestació unitària amb entitats i veïns a Tarragona

Actualitzada 18/02/2020 a les 22:12

Els sindicats han convocat per avui, dimecres 19 de gener, una vaga general a totes les empreses dels polígons petroquímics de Tarragona per reclamar més seguretat tant pels treballadors com per la ciutadania i una millor informació i coordinació per part dels serveis d’emergències i les administracions en cas d’accident químic. En aquesta línia, els mateixos sindicats, conjuntament amb entitats, associacions veïnals i municipis, han organitzat per aquesta tarda, a les 19 hores, una manifestació unitària per reclamar les mateixes exigències sota el lema «Volem seguretat, informació i cooperació».

Per la seva banda, l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), que engloba a les companyies del complex petroquímic, va lamentar ahir en un comunicat que, tot i que respecta la jornada de vaga, no creu que sigui «el camí eficaç per assolir millores», i va defensar que cal continuar «impulsant el diàleg» entre tots els agents territorials per tal de conèixer «les inquietuds i preocupacions de l’entorn» i «retornar la normalitat al sector i avançar en la seva millora continuada». En el missatge, la patronal defensa que la indústria química de Tarragona «té uns nivells de qualitat laboral molt per damunt de la resta de sectors econòmics» i assegura que, malgrat l’accident a IQOXE, l’associació seguirà treballant perquè Tarragona «segueixi sent un referent internacional en qüestions com la seguretat, la competitivitat, el compromís amb l’entorn i la preocupació per minimitzar el seu impacte».

No obstant aquesta posició contrària per part de l’AEQT, els sindicats majoritaris UGT i CCOO van anunciar ahir que els seus principals representants participaran en els diferents piquets informatius que s’han organitzat durant el matí d’avui. Aquests piquets es concentraran conjuntament a l’accés de la fàbrica IQOXE i el secretari general d’UGT a Catalunya, Camil Ros, i el secretari general de CCOO a Catalunya i el d’Indústria a nivell estatal, Javier Pacheco i Agustín Martín, respectivament, faran una valoració de la jornada de vaga general i faran una crida a tota la ciutadania a participar en la manifestació de la tarda. Aquesta començarà a la plaça Imperial Tarraco i recorrerà la Rambla Nova fins a arribar al carrer Sant Francesc, davant de la delegació de la Generalitat de Catalunya.

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona, també en un comunicat, va explicar ahir que, juntament amb diverses entitats veïnals dels barris de Ponent, s’ha organitzat una manifestació prèvia a la unitària, que sortirà a les 18.30 hores del Centre Cívic de Torreforta i anirà, per l’N-340, fins a la Imperial Tarraco, així com un minut de silenci en memòria de les víctimes de l’explosió. La CET assegura que un cop al punt d’inici de la marxa, s’entregarà el manifest al portaveu de l’AEQT i que, un cop s’arribi a la delegació del Govern, es llegirà el mateix.

Solidaritat dels estibadors

Des de l’Associació d’Estibadors del Port de Tarragona es va comunicar ahir a la tarda que duran a terme una assemblea informativa de 7.30 a 9 h. Dins el marc de la vaga de les empreses químiques, els estibadors faran aquest acte com una mostra de preocupació i solidaritat per l’accident a IQOXE del mes passat.

Plaseqta en marxa

Treball decidirà dijous si accepta l’ERTO d’IQOXE

Dispositiu especial de trànsit per la manifestació d’avui

Tot just ahir, el fins ara cap de la Subdirecció General de Coordinació i Gestió d’Emergències de Protecció Civil, Sergio Delgado, va ser nomenat responsable de la Subdirecció General de Planificació i Programes. El Govern mou aquesta fitxa amb l’ànim de resoldre les mancances que han mostrat els plans d’emergències vigents en les darreres crisis, com la de l’explosió d’IQOXE. Protecció Civil ha volgut aprofitar l’experiència sobre el terreny de Delgado perquè redissenyi els plans que calgui, i el primer encàrrec que se li ha fet és que elabori un pla d’emergències específic per a la petroquímica de Tarragona. Tot plegat després de la polèmica pel fet que durant la crisi d’IQOXE no es van fer sonar les sirenes de risc químic per alertar la població. En el marc de la reestructuració, la fins ara responsable de la Subdirecció General que ha passat a mans de Delgado, Núria Gasulla, ha rebut l’encàrrec d’ocupar-se dels programes europeus que afecten els plans d’emergència catalans.El Departament de Treball de la Generalitat decidirà demà si accepta o no l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació que la companyia IQOXE va presentar el passat dijous, per tal de prescindir dels seus treballadors mentre les plantes estiguin aturades. Això, tenint en compte que la consellera d’Indústria, Àngels Chacón, va dir dilluns que la producció de la companyia espanyola es podria reiniciar abans del mes de maig a la planta que no es va veure afectada per l’explosió. Cal destacar també que els sindicats van assegurar que els treballadors d’IQOXE segueixen anant a la feina, els que no estan de baixa, duent a terme activitats de manteniment.A causa de la manifestació, l’Ajuntament ha pres una sèrie de mesures per afavorir la mobilitat. Per un costat, totes les línies del bus municipal de 17.30 h. fins a l’últim servei seran gratuïtes. Per altra banda, els autocars procedents d’altres municipis podran deixar els manifestants a Marquès de Montoliu i aparcar a l’avinguda Catalunya, a l’altura del Camp de Mart.