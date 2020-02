Els nens i nenes ingressats a l'Hospital Joan XXIII estrenen bates amb els colors del Nàstic

‘Les bates més fortes’ és un inicativa de l'hospital per millorar l’estada i el confort dels pacients i els seus familiars

Actualitzada 19/02/2020 a les 15:13

Avui dimecres, 19 de febrer, el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, acompanyat per alguns jugadors del primer equip, han visitat l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona per entregar als nens i nenes ingressats a la planta de Pediatria les noves bates de l'hospital, cosides per les professionals del Servei d'Hoteleria del centre sanitari amb els colors del Nàstic. La comitiva del Nàstic ha estat acompanyada per directius de l’Hospital Joan XXIII i per professionals del Servei de Pediatria.La iniciativa ha unit dues entitats arrelades al territori amb un gran compromís social com són: el Nàstic, amb un llarg i reconegut bagatge solidari, i l’Hospital Joan XXIII, en ple procés d’humanització de les seves instal·lacions per millorar l’estada i el confort dels pacients i els seus familiars.‘Les bates més fortes’ són samarretes oficials del Nàstic que, gràcies a la col·laboració de les cosidores de la Unitat d’Hoteleria de l’Hospital, s’han convertit en bates hospitalàries. Amb elles, els més menuts podran gaudir d’una estada hospitalària més satisfactòria i entretinguda, sentint-se una mica menys pacients.S’ha comprovat que les bates poden ser rentades amb un procés que garanteix la seva higienització sense malmetre’n el teixit ni el color.A partir d’ara, les històries de les nenes i nens que van camí del quiròfan seran històries de cares somrients, d’éssers humans guanyadors, encoratjats per ‘Les bates més fortes’.La col·laboració del Nàstic amb l’Hospital Joan XXIII s’ha anat consolidant amb el temps. Any rere any, les visites que fan els jugadors als nens i nenes ingressats són de les activitats més complaents i que provoquen més expectació. Amb aquesta nova col·laboració, el Nàstic referma la seva presència a l’Hospital.