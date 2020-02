Els estornells morts a la carretera arriben al Parlament de la mà de Podem Catalunya

Diputats de la formació demanen explicacions al Govern sobre l'aparició dels ocells morts a la C-31b

La polèmica per l'aparició d'estornells morts a la carretera entre Tarragona i Salou el passat diumenge sembla no tenir fi. Si aquest dimarts a la tarda apareixia un vídeo d'una càmera de seguretat en què semblava confirmar-se que la causa de la mort va ser un atropellament, aquest dimecres el grup de Podem Catalunya ha decidit dur el tema al Parlament de Catalunya.



Yolanda López i Lucas Ferro, diputats del Grup Parlamentari Catalunya En Comú Podem, han demanat al Govern les dades i mesures en relació a ala mort dels ocells que estan investigant els Agents Rurals.Els diputats de Podem Catalunya recorden que la zona on van aparèixer els ocells morts, «se situa molt a prop del polígon químic sud, on el passat 14 de gener es va registrar una explosió greu i l'incendi d'un tanc d'òxid de propilè». I afegeixen que «alguns testimonis parlaven de fortes olors al voltant del polígon químic».Els diputats de Podem Catalunya han sol·licitat al Govern les dades recollides per les estacions de qualitat de l'aire properes a la zona, les anàlisis realitzades pels Agents Rurals per a investigar les causes del succés, així com les mesures i protocols d'actuació de l'executiu. A més, el Grup Parlamentari ha preguntat si s'ha detectat la presència d'algun agent tòxic a la zona i a què atribueix el Govern l'aparició dels ocells morts.