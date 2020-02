Realitzaran una assemblea formativa demà dimecres 19 de febrer en horari laboral, amb la conseqüent aturada de la seva activitat

Actualitzada 18/02/2020 a les 16:25

L'Associació d'Estibadors del Port de Tarragona ha informat en un comunicat que realitzaran una assemblea formativa demà dimecres 19 de febrer. L'Associació remarca, tot i no formar part del conjunt d'empreses que formen el complex químic, «la seva preocupació i solidaritat amb els fets del passat mes de gener a la indústria química».Per aquest motiu, l'assemblea formativa es realitzarà en horari laboral amb la conseqüent aturada de la seva activitat. Aquesta decisió s'ha pres en solidaritat amb la convocatòria de vaga d'aquest dimecres per part dels sindicats del sector de la petroquímica, «esperem que això serveixi per adaptar els protocols que garanteixin la seguretat de la ciutadania del Camp de Tarragona» remarca l'Associació en el comunicat.D'aquesta manera s'exigeix que dins els protocols de seguretat «es tingui en compte el personal de les instal·lacions portuàries per tal que els treballadors coneguin els procediments i les mesures necessàries» per la seva seguretat.Finalment han volgut transmetre el condol als familiars dels treballadors que van morir en l'explosió de la planta d'IQOXE.