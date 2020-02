El PP de Tarragona duu Ricomà davant la Comissió del Dret d'Accés a la Informació Pública

En reclama la mediació perquè afirma que no ha respost fins a vuit peticions d'informació

Actualitzada 19/02/2020 a les 12:47

Les preguntes no contestades al PP

27 de novembre de 2019. Sol·licitud presentada en relació amb la instal·lació d’un hotel a la part baixa de la ciutat.



27 de novembre de 2019. Sol·licitud presentada en relació amb la instal·lació d’una planta fotovoltaica.



4 de desembre de 2019. Sol·licitud presentada en relació amb l’expedient de contractació de mobiliari urbà.



4 de desembre de 2019. Sol·licitud presentada en relació a l’informe sobre el fonament jurídic que sosté que es repeteixi la votació d’un punt de l’ordre del dia en un consell d’administració d’una empresa municipal.



9 de desembre de 2019. Sol·licitud presentada en relació als motius pels quals es va decidir utilitzar una imatge amb contingut polític a una invitació institucional de l’Ajuntament de Tarragona.



17 de desembre de 2019. Sol·licitud presentada en relació a les gestions i actuacions polítiques realitzades per a la construcció de la Ciutat Judicial.



17 de desembre de 2019. Sol·licitud presentada en relació a les gestions i actuacions polítiques realitzades per a la reobertura de la Ciutat de Repòs i Vacances.



20 de desembre de 2019. Sol·licitud presentada en relació amb els expedients 2019/10/O275 i 2019/146/O257.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, organisme depenent de la Generalitat de Catalunya ha admès a tràmit les peticions de mediació presentades pel grup municipal del PP a Tarragona i que interpel·len a l'alcalde, Pau Ricomà.Segons que han explicat, aquest dimecres, representants del grup del PP, han decidit acudir a aquest organisme «després de no haver obtingut resposta a vuit peticions d'informació pública», sobre temes relacionats amb el govern municipal.El regidor José Luis Martín considerava un «menyspreu» la manca de transparència de l'actual equip de govern, «vers els tarragonins i els grups de l'oposició». Martín afegia que, «el Partit Popular al govern municipal mai va deixar una pregunta o una sol·licitud d'informació sense atendre».El regidor popular destacava també els seus dubtes, «sobre si aquesta reiterada negativa a donar informació es deu a qui hi ha qüestions que volen ocultar o si, senzillament, el que volen ocultar és que no han fet absolutament res». I concloïa dient que, «ens temem que la paràlisi de l'Ajuntament en aquests vuit mesos és encara més greu del que els veïns de Tarragona sospiten».