Dos lladres afronten 5 anys de presó per robar en bugaderies autoservei de Tarragona

18/02/2020 a les 12:38

Dos lladres reincidents s'enfronten a una pena de 5 anys de presó per robar la recaptació de diverses bugaderies autoservei de Tarragona en menys de tres hores. Els fets van passar el 18 de setembre del 2018 entre un quart de dues i tres quarts de quatre de la tarda. A bord d'un cotxe robat, i juntament amb dos individus més que no s'han pogut identificar, els dos lladres van fer una ruta per cinc establiments. Mentre un d'ells feia tasques de vigilància, l'altre, àlies 'Vaquilla', s'ocupava d'accedir al magatzem annex a aquests negocis -ja fos forçant el pany, empenyent assecadores o trencant una paret-, per tal de fer-se amb la recaptació. El botí aconseguit va superar els 3.700 euros i els danys ocasionats es van xifrar en 1.700 euros.