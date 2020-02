Unes 3000 persones es manifesten per reclamar millores de seguretat a la petroquímica

S'ha fet un minut de silenci per recordar les víctimes mortals de l'accident d'IQOXE

Actualitzada 19/02/2020 a les 19:55

A les 18 hores un nombrós grup de persones s'han concentrat al Centre Cívic de Torreforta per encarar l'N-340 i arribar a la ciutat de Tarragona per unir-se a la manifestació d'aquesta tarda. S'ha fet un minut de silenci per recordar les víctimes mortals de l'accident d'IQOXE del passat 14 de gener.Per altra banda, a la plaça Imperial Tàrraco, representants dels sindicats i veïns de Tarragona esperaven la mobilització d'aquests veïns dels barris de Ponent per tal de formar una columna unitària.