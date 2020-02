Ciutadans proposa un pla integral per afavorir el comerç de la ciutat

La formació taronja presentarà al ple municipal una moció per millorar els passos de vianants

Actualitzada 18/02/2020 a les 21:14

Fer una nova política de comerç, vinculant aquest sector al patrimoni i al turisme, i millorar els passos de vianants per evitar atropellaments, són dues mocions que el grup municipal de Ciutadans presentarà al ple de l’Ajuntament del pròxim divendres. El portaveu del grup, Rubén Viñuales, acompanyat de tots els regidors de Ciutadans, va presentar en roda de premsa el projecte Capital mediterrània del comerç, que proposa vint-i-tres punts per afavorir el comerç de proximitat, fent una planificació a «curt, mitjà i llarg termini». Viñuales va dir que «l’Ajuntament ha de pensar en clau empresarial per donar suport al comerç aplicant les noves tecnologies». Entre altres punts, Ciutadans proposa «fer una prova pilot en els mesos de juny a setembre en què no hi hagi limitació horària» per als establiments comercials, com si es tractés la ciutat d’una zona d’interès turístic.

La formació taronja també defensa la creació de pàrquings dissuasoris al preu d’un euro al dia i que els aparcaments municipals passin a costar quatre euros, amb la finalitat «d’atraure persones d’altres poblacions perquè vinguin a comprar a la nostra ciutat». A més, considera necessari «dinamitzar el Port Esportiu per afavorir l’oci nocturn i la gastronomia, ja que no té cap sentit tenir-lo com està actualment», així com «reformar íntegrament l’Estació d’Autobusos, per on accedeixen a la ciutat la majoria de turistes de poblacions com Salou o Cambrils», i d’aquesta manera facilitar la creació de la marca Tarragona. En aquest punt, va dir que «la ciutat ha d’estar present en fires, fins i tot internacionals, perquè és una autèntica desconeguda, quan està declarada Patrimoni Mundial». Segons Viñuales, també s’ha d’oferir «beneficis fiscals per l’obertura de nous establiments» i «unificar esforços, ja que és lluitar des del comerç si n’hi ha disset associacions, fins i tot les d’un únic carrer».

Pel que fa als passos de vianants, Viñuales va recordar que l’any passat hi va haver 68 atropellaments i, l’anterior, 84, amb dues persones mortes. Ciutadans proposa «il·luminar els passos de vianants i que els vehicles no puguin aparcar a pocs metres de distància, ja que impedeixen una bona visibilitat». Viñuales va remarcar que «els dibuixos amb 3D són molt efectius». «No estem parlant d’inversions que costen molts diners», va dir, i va comentar que «el passat dilluns vaig veure com atropellaven una dona als Quatre Garrofers».