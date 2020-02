Chacón respecta i comparteix l'objectiu de la vaga de la petroquímica

«Tornarem a verificar que aquestes plantes compleixen els requisits abans d'iniciar activitat», ha dit

Actualitzada 19/02/2020 a les 15:19

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha assegurat aquest dimecres que entén, respecta i comparteix l'objectiu de la vaga del sector de la petroquímica perquè hi hagi major seguretat en aquesta indústria. Chacón ha defensat que cal reformular les directives europees per prevenir encara més accidents com el de la Canonja. Pel que fa a l'activitat IQOXE, ha indicat que les plantes no podran reprendre l'activitat fins que es revisin tots els requisits de seguretat de nou. «Entenem la urgència però prioritzem la seguretat. Són unes setmanes, no podem córrer més», ha argumentat.La consellera ha indicat que és conscient que hi ha altres empreses que depenen de la producció d'òxid d'etilè d'IQOXE, però ha insistit que no es posarà ningú en risc. «Tornarem a verificar que aquestes plantes compleixen els requisits abans d'iniciar activitat», ha dit.En aquest sentit, mentre dura el tancament, no ha vist amb bons ulls que es pugui traslladar l'òxid per carretera, i ha argumentat que és molt més segur que el químic es fabriqui en planta i passi per canonades reforçades i segures.