Anul·lat definitivament el decret sobre la gestió de les colònies de gats que rebutjaven les entitats protectores

Aquest decret va trobar l'oposició de les entitats protectores d'animals de la ciutat de Tarragona

Actualitzada 19/02/2020 a les 08:43

L'Ajuntament de Tarragona ha enviat una resolució a les entitats protectores d'animals on informa que deixa sense efectes de manera definitiva el Decret número 2019/2801 del 15 de març de 2019 sobre les colònies de gats ferals a Tarragona. Aquesta resolució anul·la el decret aprovat per l'anterior govern que va trobar l'oposició d'una gran part de les entitats protectores de gats i d'animals de la ciutat de Tarragona. Diferents associacions defensores dels gats de carrer de la ciutat i altres entitats van presentar al·legacions contra el text aprovat inicialment tant per la forma del text com pel que fa al contingut, donat que consideraven podia suposar un greu risc per a la vida dels animals i «l'eliminació del 90% de les colònies» tal i com van informar en un comunicat.Malgrat l'Ajuntament no ha resolt aquestes al·legacions presentades per les entitats, ha apostat per obrir un termini de participació que «haurà de recollir les inquietuds i propostes de la ciutadania en general i de les entitats de defensa dels animals en particular».Les associacions GAIA Tarragona, Tarraco Gats, La Caseta dels Gats, Tarraco Felina, Coordinadora Felina de Tarragona, i Gatuninos Torreforta entre d'altres entitats demanen a l'Ajuntament un pla integral per la protecció dels gats, una gestió ètica de la seva població i un control basat en la seva esterilització i no en la seva captura.