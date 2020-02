Així serà el nou hotel H10 Imperial Tarraco que obrirà el pròxim 17 d'abril

Comptarà amb 144 habitacions, una piscina per adults i una infantil i un gimnàs, entre altres

Actualitzada 19/02/2020 a les 20:15

El nou H10 Imperial Tarraco, l’establiment que obrirà les seves portes el pròxim 17 d’abril i que està situat on hi havia l’històric Husa Imperial Tarraco, ja ha tret a la llum diverses fotografies de realitat virtual de com seran les seves habitacions i els diferents espais.

L’hotel comptarà amb 144 habitacions, des d’un preu de 108 euros per nit per persona, la més barata. A més hi haurà un restaurant, i dos bars, un dels quals a l’última planta, on també hi haurà dues piscines, una d’adults i una d’infantil, amb vistes al mar. L’hotel també disposarà d’un centre d’estètica, que inclourà massatges i tractaments de bellesa, i un gimnàs. L’H10 Imperial Tarraco ofereix també tres sales amb llum natural equipades amb tot el necessari per a celebrar reunions de treball i qualsevol tipus d’esdeveniment. Dues de les sales compten amb capacitat per realitzar grans actes per a més de 400 persones. La sala I, situada a la planta baixa, disposa de vistes a la mar i accés als jardins de l’hotel. Les sales II i III estan ubicades a la primera planta i també gaudeixen de vistes al Mediterrani. En aquest sentit, l’hotel acollirà casaments, comunions i altres celebracions.