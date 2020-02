Agents Rurals confirmen la mort per politraumatisme dels estornells a Tarragona

La necròpsia practicada a alguns exemplars confirma que la mortalitat es va produir a conseqüència d’una forta col·lisió

Actualitzada 19/02/2020 a les 13:11

Els estornells apareguts el passat diumenge a la carretera C-31b entre Tarragona i Salou van morir a conseqüència d’un politraumatisme. Així ho indica la necròpsia practicada per personal tècnic del Centre de Fauna de Torreferrussa del Departament de Territori i Sostenibilitat.



Segons Agents Rurals, els exemplars d’Sturnus vulgaris analitzats presentaven afectació d’òrgans vitals com ara els pulmons, i hemorràgies internes compatibles amb un traumatisme per col·lisió.

Des d’un inici els agents van descartar la hipòtesi de la contaminació atmosfèrica per fuita del complex químic, atès que la localització dels ocells es concentrava en un punt molt concret d’uns 15 metres de longitud. A més, l’observació sobre el terreny va descartar que hi hagués més fauna afectada i no es visualitzaven ni columnes de fum ni olors que poguessin indicar un episodi de contaminació.



El cal del 2002 va ser una electrocució

El Cos d’Agents Rurals va fer una actuació el 29 de gener de l’any 2002 per l’aparició d’aproximadament de 100 estornells morts en el mateix indret de la carretera que uneix Salou i Tarragona. En aquella ocasió, però, la zona de mortalitat es va situar en el sentit nord de la via.

Després de les investigacions dels exemplars morts l’any 2002 es va confirmar en aquella ocasió que la causa de l’accident havia estat l’electrocució amb la línia de mitja tensió que travessava la carretera AP-1 i que actualment s’anomena C-31b.