Les imatges mostren un vehicle que circula per la via i acaba atropellant els ocells

Actualitzada 18/02/2020 a les 19:54

El passat diumenge es van localitzar a la C-31b un centenar d'estornells morts en plena carretera. Avui dimarts han vist la llum les imatges enregistrades per un càmera de seguretat propera a la C-31b que mostren com un vehicle que circulava per la via atropella els estornells.A falta que Agents Rurals confirmin oficialment la causa de la mort d'aquests ocells, sembla que les imatges mostren el moment de l'incident.