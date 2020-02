Sergio Delgado deixa la subdirecció operativa de Protecció Civil i passa a ocupar-se de la de planificació

En el marc de la reestructuració, la fins ara responsable de la Subdirecció General que ha passat a mans de Delgado, Núria Gasulla, ha rebut l'encàrrec d'ocupar-se dels programes europeus que afecten els plans d'emergència catalans, segons han informat fonts de Protecció Civil. De la mateixa manera, Imma Solé ha ocupat la vacant que Delgado ha deixat a la Subdirecció General de Coordinació i Gestió d'Emergències. Entre d'altres, Solé havia estat al capdavant dels serveis de Protecció Civil a Barcelona, indiquen les mateixes fonts.La reestructuració està vinculada a les darreres crisis que hi ha hagut al país, però des de Protecció Civil s'indica que no s'entén com un càstig als implicats, sinó més aviat com un intent d'aprofitar els recursos disponibles per donar impuls a la planificació. Delgado ocupava la subdirecció operativa de Protecció Civil des del 2011, experiència que ara podrà aplicar en l'elaboració dels plans que calgui remodelar.Prova d'això, subratllen, és l'encàrrec que se li fa de redactar un pla d'emergències específic de risc químic per a la zona petroquímica de Tarragona, un encàrrec que ara mateix es considera «primordial i estratègic». Cal recordar que fins al 2007 hi havia hagut una planificació concreta per a aquest àmbit, però aquell any es va decidir integrar-la dins del pla general de risc químic de Catalunya, el Plaseqcat. L'accident d'Iqoxe ha fet optar els responsables de Protecció Civil per desfer el camí que es va prendre aleshores i tornar al que hi havia abans del 2007.