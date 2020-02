S'enfronta a dos anys de presó per agredir dos metges d'urgències del Joan XXIII de Tarragona

Un home s'enfronta a una pena de dos anys de presó i 1.620 euros de multa per agredir dos metges de l'àrea d'urgències de l'hospital Joan XXIII de Tarragona. Els fets es remunten a l'1 de juliol de l'any passat. Segons relata la fiscalia, poc després de les onze del matí, amb l'ànim de menysprear la funció dels facultatius i de lesionar, l'individu es va dirigir a una metgessa, va agafar-la del coll de forma agressiva i va sacsar-la en diverses ocasions, fins que el personal de seguretat el va reduir. Tot seguit, i amb el mateix objectiu, va clavar un cop de puny al pit d'un altre metge d'urgències. La fiscalia l'acusa d'un suposat delicte d'atemptat contra funcionari sanitari i de dos delictes lleus de lesions.



El ministeri públic, però, aprecia l'atenuant analògic de trastorn mental perquè l'home pateix un accident vascular cerebral que afecta parcialment a les seves capacitats cognitives i volitives. Pel delicte d'atemptat li demana dos anys de presó i, per cadascun dels dos delictes lleus, tres mesos de multa amb una quota diària de nou euros. Per la seva banda, els dos facultatius agredits no reclamen cap indemnització per les contusions sofertes. El cas arribarà properament a judici als jutjats penals de Tarragona.