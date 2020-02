Rafa Segarra i Alfredo González, nous president i cap de colla dels Xiquets

La colla castellera va escollir la nova Junta Directiva en l’Assemblea General de dissabte

La colla castellera dels Xiquets de Tarragona va celebrar dissabte una Assemblea General Extraordinària per escollir la nova Junta Directiva pels pròxims dos anys, amb l’opció de pròrroga d’un any més. L’única candidatura que es va presentar va ser l’encapçalada per Rafa Segarra i Alfredo González que, amb 160 vots a favor, 28 en blanc i 5 abstencions, es van convertir en els nous president i cap de colla, respectivament.

Per la seva banda, Segarra té com a principal objectiu, durant els pròxims dos anys, trobar una seu per la colla. El nou president considera que la falta de local és «un problema molt greu» i que «ens ha afectat». «Molta gent ha deixat de vindre i la colla ha quedat una mica dispersada, és com si ens haguessin desnonat», explica Segarra, que fa 10 temporades que està als Xiquets. La colla ha tingut com a seu històrica el local municipal del carrer Santana, del qual van haver de marxar «perquè s’enfonsava», explica Segarra. El consistori els va cedir llavors el Pati del Pou, a l’Ajuntament que, segons el nou president, «és provisional i és la infraestructura que necessitem, estem allí perquè té alçada i s’hi poden fer castells». Segarra assegura que, ara per ara, estan a l’espera de tornar-se a reunir amb l’Ajuntament. A més d’aquest objectiu prioritari, el president diu que també pretén aconseguir que «la gent torni amb nosaltres i buscar finançament per potenciar els actes de celebració dels 50 anys de la Fundació Xiquets de Tarragona», que tindrà lloc el dia 4 de juliol, la diada de la colla, al Pla de la Seu.

El nou cap de colla, González, explica que en l’àmbit casteller no tenen un objectiu concret, «la nostra intenció és sortir al carrer amb la gamma de 8 i 8 i mig, començar la temporada tal com la vam acabar». Pel que fa a aquesta nova temporada, González anuncia un parell de novetats: «Sortirem el 13 de juny amb la Jove de Valls a la plaça del Pati i, el 7 de juny, anirem a celebrar els 94 anys dels Nens del Vendrell».

Sobre l’aniversari dels 50 anys de la Fundació, González va apuntar que «és la nostra diada però enguany és més especial», i va assegurar que vindran la Colla Joves Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i els Nens del Vendrell. El cap de colla, que forma part dels Xiquets des del 1986, està «molt content i il·lusionat» i celebra que «hem recuperat un grup molt bonic, amb gent gran i gent jove, i amb ganes de treballar per tirar la colla endavant».