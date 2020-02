Li demanen 11 anys de presó per atacar una parella que acampava al Francolí, a Tarragona

La dona va intentar defensar l'home i l'acusat la va empènyer, fent que també caigués a terra, i va començar a tocar-li els pits i va intentar abaixar-li els pantalons amb força. Tot i que la dona forcejava per intentar desempallegar-se'n, l'acusat va arribar a tocar-li la zona genital sense el seu consentiment.L'home el van detenir el mateix dia i va ingressar en presó provisional. La fiscalia li demana 3 anys de presó per una temptativa de robatori amb violència amb instrument perillós, 5 anys per un delicte de lesions amb deformitat i 3 anys per un delicte d'agressió sexual.En concepte de responsabilitat civil, el ministeri públic demana que pagui 300 euros a l'home per les lesions ocasionades i 6.000 euros més per les lesions. També reclama que indemnitzi la dona amb 90 euros pel trastorn d'ansietat que va patir. El cas arribarà properament a judici a l'Audiència de Tarragona.