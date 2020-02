L'AVV La Unió demana passos de vianants elevats a Sant Pere i Sant Pau

Ho farà amb una moció que presentarà a través del PSC al ple de l’Ajuntament d’aquest divendres

Actualitzada 17/02/2020 a les 20:47

L’Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau presentarà, a través del grup municipal del PSC, una moció al plenari d’aquest divendres en què demana la instal·lació de passos de vianants elevats a diferents punts del barri. Després d’un estudi sobre quins són els punts més perillosos i on hi ha més risc d’accident, l’entitat veïnal defensa la necessitat de col·locar-ne un total de 10 per intentar reduir la velocitat a la que circulen molts vehicles pels carrers del barri.

El president de l’AVV La Unió, Gabriel Muniesa, explica a Diari Més que els passos elevats més necessaris són els dos del carrer del Bloc Sant Joan, el que va direcció a l’església del barri i el que fa cantonada amb la farmàcia de l’edifici. De fet, en aquests dos passos de vianants hi va haver dos atropellaments l’any passat, a una nena de 7 anys el mes d’octubre i a una d’11 el mes de febrer.

Altres passos de vianants que, segons l’entitat veïnal, també cal elevar, són els situats davant l’Escola Marcel·lí Domingo, l’Escola Sant Pere i Sant Pau i La Salle, i també el que hi ha davant la Llar d’Infants Municipal de Sant Pere i Sant Pau. De la mateixa manera, consideren que també és necessari col·locar-ne als dos passos de vianants de l’avinguda Països Catalans que estan regulats per semàfors i un al que hi ha al pont que passa per sobre del carrer del Bloc Europa, entre el Bloc Colòmbia i Filipines. Finalment, La Unió també demanarà a la moció que s’elevi el pas de vianants situat entre la plaça Miralcamp i el Bloc Paraguai, «ja que es tracta d’una baixada per la qual els conductors circulen a gran velocitat», diuen des de l’AVV.