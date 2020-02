L'aplicació Too Good To Go aterra a Tarragona per a posar fre al desaprofitament d'aliments

Tarragona és la tercera província catalana a unir-se a aquest moviment

El desaprofitament d'aliments és un problema que cada vegada preocupa més. Només a Catalunya es tiren cada any més de 262.000 tones de menjar, la qual cosa suposa uns 35 quilos per persona. Amb l'objectiu de reduir aquestes xifres de balafiament treballa l'aplicació Too Good To Go, que des de fa uns mesos ja està operant a Barcelona i Girona, i ara acaba d'arribar a Tarragona per a posar fre al desaprofitament de menjar a la província.Too Good To Go és una app mòbil en la qual restaurants, hotels, supermercats, fruiteries, fleques, entre altres comerços, ofereixen packs amb el seu excedent diari de menjar que els usuaris poden salvar a un preu molt reduït. D'aquesta manera es dóna una segona oportunitat al menjar que no ha estat venut al final del dia.Too Good To Go es va llançar a Espanya al setembre de 2018 i sota el lema #LaComidaNoSeTira i ja està actuant en moltes províncies espanyoles com Madrid, Barcelona, València, Saragossa, entre altres. Tarragona és la tercera província catalana a unir-se a aquest moviment.A Tarragona ja s'han unit 45 establiments a aquesta iniciativa. Entre ells es troben Pastisseria Velvet, Els meus Pastisseria Velvet, Mis Sushi, Fleca Flaqué i Carnisseria Virgili, Fruites i Verdures Arrels y Carns Bertran del Mercat Central, entre altres. També establiments de Reus i d'altres localitats com Cambrils, Valls, entre altres.L'app és gratuïta, està disponible a iOS i Android i el seu funcionament és senzill. L'usuari veu els establiments que té al seu voltant en els quals pot salvar els seus packs sorpresa preferits a preu reduït que en la seva majoria oscil·len entre els 2 i 5 euros. El contingut d'aquests packs és sorpresa ja que varia cada dia segons l'excedent que hagi tingut l'establiment. Es paga a través de l'aplicació i el pack es recull en l'establiment a l'hora establerta.