ERC de Tarragona canvia d'opinió i aposta per aturar el projecte urbanístic de Mas d'en Sorder

Actualitzada 18/02/2020 a les 13:05

El principal partit del govern de Tarragona, ERC, ha canviat d'opinió respecte el projecte urbanístic de Mas d'en Sorder, que preveu la construcció d'una urbanització amb 222 habitatges i la restauració d'una antiga masia amb una cúpula modernista per fer-hi un hotel.La setmana passada ERC, PSC, Ciutadans i PP van aprovar la iniciativa en la comissió de Territori municipal, fet que va aixecar moltes crítiques d'altres grups de l'oposició i d'entitats ecologistes, ja que el projecte de l'hotel de Mas d'en Sorder es troba dins l'espai de l'Anella Verda. L'urbanització dels habitatges, però, no està dins la franja que estableix l'Anella.Amb el gir d'ERC, hi ha una majoria contrària, juntament amb ECP, Junts per Tarragona i la CUP. La paralització del projecte podria comportar indemnitzacions per als promotors.