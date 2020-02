Endesa descarta que els estornells morissin electrocutats

La companyia recorda que qualsevol incident a la xarxa provoca la desconnexió de la línia, cosa que no va succeir

Actualitzada 18/02/2020 a les 12:30

La companyia Endesa descarta que els estornells que van aparèixer morts el passat diumenge a la carretera C-31b entre Tarragona i Salou morissin electrocutats, tal com sosté una de les hipòtesis amb què treballa el cos d'Agents Rurals.L'elèctrica recorda que qualsevol incident o impacte a la xarxa elèctrica provoca la desconnexió de la línia en tots els casos sense excepció i això no va succeir. Convé recordar que Agents Rurals han apuntat la possibilitat que una bandada d'estornells morissin electrocutats després d'aturar-se a sobre d'un cable d'alta tensió i provocar un curtcircuit en entrar en contacte amb un altre grup d'aus que s'haurien posat en un altre cable. De fet, a uns metres d'on van aparèixer els cossos dels estornells hi ha una torre d'alta tensió, però Endesa nega que s'hagi registrat cap incident ni desconnexió de la línia a la zona i que, per tant, la hipòtesi de la mort per electrocució és completament descartable.La companyia, a més, afegeix que, si els estornells haguessin mort per electrocució, haurien aparegut els seus cossos just a sota dels cables o de la torre d'alta tensió que apareix a les imatges i que, de fet, és la més pròxima al tram de carretera on hi eren.En qualsevol cas, és només una de les hipòtesis que Agents Rurals de l'estranya aparició del centenar d'estornells morts que hauria d'esclarir-se avui mateix al Centre de Fauna de Torreferrusa, on es realitza la necròpsia d'alguns exemplars.