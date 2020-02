El Ninot, la Ninota i la Bóta reivindiquen un món més sostenible per aquest Carnaval

Pere Estadella i Jordina Ros han estat els autors de les figures

Actualitzada 18/02/2020 a les 15:24

Aquest matí l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha presentat la Bóta, el Ninot i la Ninota del Carnaval d’enguany, junt amb Pere Estadella i la Jordina Ros de l’Associació de Figures Festives, autors de les figures; així com el Rei i la Concubina, que els acompanyaven.Jordina Ros i Pere Estadella han explicat els missatge d’enguany dels ninots i de la decoració de la Bóta, que han volgut reivindicar «un món més sostenible i una ciutadania més cívica i verda».Per la seva banda l’alcalde ha donat inici a la part més tradicional del Carnaval, recordant que amb la instal·lació de la Bóta comença ja la disbauxa, que cremarà dimarts a la nit i tornarem a la Quaresma i al recolliment.Amb això Ricomà també ha recordat que el Carnaval és sàtira i que per això «cada any els ninots i la bóta ens transmeten un missatge, amb humor, però deixant un espai per a la reflexió». Finalment ha desitjat un bon carnaval a tothom i ha apuntat que el de Tarragona, «és el més meravellós de Catalunya».