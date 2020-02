Autobusos gratuïts a Tarragona aquest dimecres per la manifestació per l'explosió a IQOXE

L'Ajuntament habilitarà un espai per aparcar autocars procedents d'altres localitats

Actualitzada 18/02/2020 a les 11:39

Per aquest dimecres, sindicats i diverses entitats i associacions han convocat una vaga al sector petroquímic de Tarragona per a reclamar millors condicions laborals i mesures de seguretat. La convocatòria es va realitzar després de l'explosió a l'empresa IQOXE, el gener passat, i inclou una manifestació unitària que té com a punt de concentració la plaça Imperial Tarraco a les 19.00 hAmb la voluntat de facilitar la mobilitat i minimitzar l'ús del vehicle privat durant la concentració, que es desplaçarà per la rambla Nova fins a la delegació del govern de la Generalitat, al carrer Sant Francesc, l'Ajuntament ha previst diverses mesures.La més significativa és que tots els autobusos municipals, a partir de les 17.30 h i fins a l'últim servei de la nit, seran gratuïts. El consistori ha assenyalat que, en cas de ser necessari, també està previst incrementar el nombre de vehicles en circulació.D'altra banda, els autocars procedents d'altres municipis podran deixar als manifestants a l'Avinguda Marquès de Montoliu i aparcar a l'Avinguda Catalunya a l'altura del Camp de Mart fins a finalitzar la manifestació, per tal de recollir-los.