Adif no té previst retirar les travesses de les vies del tren els pròxims mesos

Les estructures de formigó van ser deixades als dos costats del traçat la primavera del 2019

Actualitzada 17/02/2020 a les 19:01

Les antigues travesses de formigó del traçat del ferrocarril seguiran al costat de les vies del tren en els pròxims mesos. L’acumulació de milers de peces ambdós costats del traçat, molt visibles en trams de la ciutat de Tarragona i les platges, esperen que algú les retiri mesos després de formar part del paisatge que rodeja la línia ferroviària. Fonts oficials d’Adif (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) van informar a aquesta redacció ahir dilluns que no es disposa de calendari. La mesura arribarà, per tant, molts mesos després que s’anunciés que les antigues travesses, només aptes per a trens d’ample Ibèric, serien retirades.

El motiu adduït per Adif per no fer efectiva l’eliminació de les travesses és que no es disposa del suficient nombre de persones que treballen en horari nocturn, que actualment «es dediquen a la instal·lació de pòrtics que permetran l’electrificació dels dos amples de vies». La retirada de les travesses «es farà quan s’ampliï el tall d’horari nocturn», van dir les fonts, les quals van apuntar que, «de cara a l’estiu, s’augmentarà» el nombre de treballadors que es dedicaran «a tasques de manteniment».

Els treballs que Adif executa al traçat de la ciutat de Tarragona, i que la setmana van provocar la publicació d’un vídeo d’una persona que es queixava del fort soroll que feien les màquines ja entrada la matinada, i que es va fer viral a les xarxes, tenen com a finalitat «posar les bases dels pòrtics perquè els dos amples de vies tinguin la seva catenària», segons van indicar les fonts consultades.

Mesos de retard

El mes d’abril de l’any passat Diari Més va informar que les antigues travesses de les vies del tren entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders podrien romandre als laterals de la via ferroviària fins al setembre. El canvi per les noves travesses es va fer a conseqüència de la construcció del tercer fil, que facilita disposar de l’ample europeu.

En aquella ocasió, Adif va informar que la previsió era retirar aquests elements de formigó a inicis del mes de juny del 2019, i que l’operació es podria interrompre temporalment a l’estiu per minimitzar l’impacte del soroll, tenint en compte que a pocs metres del traçat ferroviari hi ha diversos càmpings. La temporada d’estiu va finalitzar, però Adif no va procedir a treure les antigues travesses i aquestes encara avui segueixen al mateix lloc on van ser deixades el 2019.