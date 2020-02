Una baralla entre germans en ple carrer a Tarragona acaba amb un ferit

La discussió es va produir al carrer Jaume I

Aquest diumenge al vespre, cap a les vuit, un grup de persones es va veure implicat en una baralla a la cantonada entre el carrer de Jaume I i el carrer Felip Pedrell, just davant del Centre d’Atenció Primària Jaume I. Segons van denunciar diversos veïns a través de les xarxes socials, alguns dels implicats van provar d’agredir-ne d’altres amb cinturons i pals. Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins al lloc.

Segons fonts de la Guàrdia Urbana, els fets els van protagonitzar tres germans que s’haurien barallat davant d’un bar. Els clients haurien intentat intercedir, però això encara ho hauria complicat més. Cap d’ells no va presentar denúncia i, per aquest motiu, no hi va haver cap detenció. Un home va resultar ferit lleu en trencar-se-li les dents, segons van indicar fonts de la policia municipal.