OCIBAR arriba amb l'objectiu d'omplir els locals ubicats a Port Tarraco

Actualitzada 16/02/2020 a les 20:13

El grup OCIBAR té previst signar aquesta setmana l’adquisició de la concessió de Port Tarraco a QD Marina Tarragona, últim tràmit que li resta per començar a treballar a la ciutat. Isabel Teruel, gerent del grup, va manifestar a aquesta redacció que l’arribada a Tarragona des de les Balears té com a objectiu «millorar les activitats i apropar les instal·lacions a l’economia local». El grup balear s’ha proposat omplir els locals amb botigues, noves propostes gastronòmiques i empreses especialitzades en aspectes vinculats al món del mar, així com les oficines. Aquests espais sumen 10.000 metres quadrats.

Port Tarraco es converteix en el quart port esportiu d’OCIBAR i el primer fora de les illes, després de Port Adriano, a Calvià (Mallorca), i Ibiza Magna i Marina Botafoc (Eivissa). «Hem fet altres temptatives fora de les Balears, però no és fàcil establir-se en altres ports, i a Tarragona ho hem pogut fer», va dir Teruel.

Amb l’adquisició de la concessió, Port Tarraco serà la instal·lació del grup amb capacitat per rebre embarcacions de major eslora. Teruel va destacar el fet que «podrem rebre iots des de 80 metres d’eslora fins als de 160 metres». La intenció d’OCIBAR és «treballar amb les mateixes persones que han estat fins ara, amb les quals volem parlar per aprofitar la seva experiència i els seus coneixements sobre Port Tarraco».

Entre els objectius que persegueix OCIBAR està «impulsar la gastronomia, potenciar l’àrea d’oficines, un espai que té moltes possibilitats d’integrar-se a la ciutat, i traslladar la nostra experiència per millorar». La meta a aconseguir és «organitzar activitats perquè els tarragonins s’acostin a Port Tarraco», seguint l’exemple de Port Adriano, «que està obert a tothom», va dir.

Teruel va apuntar que «estem oberts a rebre suggeriments de la gent de Tarragona per la realització d’activitats a les nostres instal·lacions». En el cas del port mallorquí de Calvià, és habitual l’organització de demostracions de trial, exposicions de vehicles antics, propostes gastronòmiques, actuacions musicals o festes dirigides als infants. «La gent de Tarragona ha de formar part de Port Tarraco, sobretot en la temporada baixa», va afirmar.

Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va dir que «l’empresa que ha comprat la concessió vol millorar la vida del port i té experiència». Ricomà es va mostrar convençut que l’arribada d’OCIBAR «serà positiva per Tarragona».