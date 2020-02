La URV crea una bossa de voluntaris pel PAS per cobrir la falta de personal

Actualitzada 16/02/2020 a les 20:45

La Universitat Rovira i Virgili ha creat una bossa de voluntaris dirigida al Personal d’Administració i Serveis (PAS), tant fix com temporal i amb independència de la unitat d’adscripció o la categoria professional, per treballar en actes institucionals, fires d’ensenyament, jornades de portes obertes, etc. Des del sindicat de la UGT a la universitat, denuncien que en el disseny d’aquesta bossa de voluntaris es contempla una retribució lineal per tots els treballadors, de 10 euros bruts l’hora, quantitat que no correspon al preu de les hores extres. «La retribució hauria de ser adient a la feina que es fa i a la categoria del treballador, i ells n’ofereixen una d’única i sense especificar quin tipus de feina durà a terme cadascú», critica Anna Santo, delegada de la secció sindical d’UGT a la URV.

Santo explica que «aquestes feines s’han anat fent amb becaris de col·laboració, els quals han deixat de contractar arran de la inspecció de Treball», que portarà a la universitat a judici el pròxim 11 de novembre. Segons la delegada de la UGT a la URV, «estructuralment fa falta personal, i la fórmula que han trobat per cobrir aquesta mancança és fer aquesta crida al voluntariat». El sindicat considera que la universitat «fa una perversió de la paraula voluntari». «Darrere de tot això hi ha aquest discurs de fer comunitat, però la feina és la feina i per fer-la has de rebre un salari digne. Que des de la mateixa gerència de la URV es faci aquesta crida de fer comunitat participant en aquesta bossa de voluntaris és aprofitar-se de la bona fe dels treballadors», lamenta Santo. La delegada d’UGT critica també que «el disseny d’aquest procediment s’ha fet al marge de la representació sindical, sense donar espai a la negociació per part de la gerència» i assegura que van adreçar-hi un escrit «manifestant el nostre desacord amb la fórmula emprada».

Oferta pels estudiants

De la mateixa manera, la Universitat Rovira i Virgili ha obert una bossa de treball en la qual ofereix als estudiants ser personal d’orientació universitària en aquests salons, fires, jornades de portes obertes, etc. Pel que fa a la retribució, la URV inclou aquests estudiants dins el grup 6 nivell 3 del conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya. Sobre això, Santo afirma que «és més barat per la universitat i les condicions salarials per als treballadors són pitjors», i que s’hauria d’aplicar el VI Conveni Col·lectiu de Personal i Administració i Serveis Laborals de les Universitats Públiques Catalanes. «Han fet una crida als estudiants per participar en això i els hi apliquen un conveni que no forma part de la regulació del personal que presta serveis a la universitat», lamenta Santo. Des del sindicat, asseguren que «tenim aquest tema en mans del nostre Gabinet Jurídic i no descartem la via d’inspecció de Treball. Entenem que tot contracte de personal que faci la URV ha de ser d’acord amb el conveni vigent i que el fet de ser estudiant no ha de condicionar la seva relació contractual a la baixa».

Santo defensa que des d’UGT són conscients dels problemes econòmics i pressupostaris de la URV, «però aquestes no són formes de cobrir les mancances», i afegeix que «entenem que amb la negociació podem trobar solucions en què tots guanyem, perquè els mateixos problemes els tenen altres universitats i no ens consta que estiguin fent aquestes fórmules». «Al nostre entendre són malabarismes i experiments que fa la URV, al marge de la representació sindical, per cobrir deficiències estructurals i organitzatives», apunta la delegada sindical.

Finalment, la UGT denuncia aquesta «mancança de garanties als drets dels treballadors d’una universitat pública», lamentant que «la URV, a través de la gerència, ofereix una pastanaga als treballadors per aconseguir mà d’obra barata, al marge de la representació sindical i oferint unes retribucions a la baixa».