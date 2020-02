Actualitzada 17/02/2020 a les 13:15

Els Agents Rurals investiguen la mort de desenes d'estornells diumenge a la tarda a la carretera C-31B, a Tarragona. Segons fonts del cos, la principal hipòtesi és que els animals morissin electrocutats. Després d'analitzar els fets, els agents han trobat un cas molt similar en el mateix lloc, l'any 2002, també amb estornells. Aquests animals solen volar molt junts i en grans grups, amb la qual cosa en cas de topar amb una línia elèctrica es passen el corrent. Tot i això, s'està a l'espera de la necròpsia per esclarir-ne la causes. Els Agents Rurals tampoc no descarten del tot la hipòtesi que morissin atropellats per un camió. Sí que consideren poc probable que la mort es degui a un episodi d'intoxicació per alguna fuita al polígon químic.