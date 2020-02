La comparsa Disc 45 guanya la 21a edició del concurs la Disfressa d'Or

Aerodance, amb un espectacle titulat ‘Després de l’Apocalipsi’, aconsegueix la segona posició entre quinze participants

La comparsa Disc 45, amb La llegenda de Siam, va succeir en el tron de guanyadors del concurs Disfressa d’Or a Som i Serem & Urban Style, Aerodance i Cromatic Fusion, comparses que es van imposar en les tres darreres edicions d’aquesta proposta del Carnaval de Tarragona que va ser seguida per milers de persones que van omplir la Tarraco Arena Plaça. El segon lloc va ser per Aerodance, amb Després de l’Apocalipsi. Els premis estan dotats amb 800 i 500 euros, respectivament.

La vint-i-unena edició, celebrada per segona vegada consecutiva en diumenge, va omplir de llum, música i color un escenari que va ser el punt de referència visual dels espectadors que van gaudir, per espai de prop de dues hores, d’un dels espectacles més esperats del Carnaval tarragoní.

Disc 45 va superar en creativitat i posada en escena les catorze comparses que també van competir i que van compartir escenari amb les convidades Som i Serem & Urban Style i Sihnus Sport, comparses del Rei Carnestoltes i la Concubina, que van oferir una actuació especial.

L’acte va ser conduït per Eduard Molina, nascut al petit poble d’Anoia Els Prats de Rei i resident a la Pobla de Montornès, qui va crear el personatge de la vedette Mega Pubilla. Amb el seu característic humor, va obrir el concurs recordant les comparses guanyadores de les anteriors edicions. «Vaig opositar per presentar la gala perquè mai m’han agafat per participar en la Disfressa d’Or», va dir sota una pluja d’aplaudiments.

Una peça de la pel·lícula La La Land va acompanyar l’inici de l’espectacle, on no hi va ser absenta l’explosió a l’empresa química IQOXE del passat 14 de gener i que va causar la mort de tres persones. A les pantalles de la Tarraco Arena Plaça es va reivindicar més salut i seguretat al voltant de la indústria petroquímica.

La Mega Pubilla va fer pujar un representant de cada una de les quinze comparses que van competir per fer-se amb el primer premi del concurs. Uns instants després va començar la festa amb la intervenció d’Spectrum, que amb el seu muntatge Gran ballet el Llac dels Cignes va obrir una competició que va tancar Disc 45 amb La llegenda de Siam. L’Egipte de Màgic Dansa; El bosc encantat, de La Unió de Sant Pere i Sant Pau, i un muntatge dedicat a Frida Khalo, de les Carmelites, van ser les següents propostes que les comparses van desenvolupar a l’escenari de la Tarraco Arena Plaça davant d’un públic entregat.

La ubicació dels representants de les diferents compasses a l’arena i les grades del recinte es detectava amb força facilitat, en funció dels aplaudiments quan les comparses eren nomenades.

Cada comparsa disposava de dos minuts i mig per presentar el seu espectacle. Entre una actuació i la següent, la Mega Pubilla intervenia amb breus intervencions, parlant amb el públic assistent, provinents en la seva majoria de Tarragona, però també de Cambrils, Constantí, Reus o Nàpols.

Després de l’actuació de les Carmelites, va ser el torn d’Aerodance, amb Després de l’Apocalipsi, mentre que Petada i els Peripatètics van inspirar-se en la música del segle XVIII. Fotem-li Canya va apostar per un muntatge titulat Colors de Llibertat, basat en l’Arc de Sant Martí, i Cromatic Fusion per la proposta Superpower.

El ritme del concurs va seguir les pautes marcades i tot va anar segons el previst. L’espectacle va continuar amb la comparsa Residencial Palau - Torres Jordi, amb Els últims zars, a la que va seguir Nou Ritme, amb La bèstia, i La Ballaruga, amb La font del desig. Les darreres participacions van correspondre a Amics de la Part Alta, amb El sol de Babilònia; Colours Fantasy, amb Harry Potter, i Disc 45, que va ser la guanyadora.

Bastida de la Bota

El Carnaval continua avui dilluns amb dues accions a la plaça de la Font. A les 10 hores l’Associació per a la Conservació de Figueres Festives procedirà al bastiment de la bota. A les 12 serà el torn de la presentació del Ninot i la Ninota, amb la presència del Rei Carnestoltes i de la Concubina. càrrec de les comparses Sinhus Sport i Som i Serem Urban Style.