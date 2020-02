Gogistes Tarragonins inicia els actes de celebració del seu 40è aniversari

Actualitzada 16/02/2020 a les 20:14

Gogistes Tarragona celebra aquest any el 40è aniversari de la seva fundació. L’entitat, presidida per Carles Baches des del 1999 i que ha estat reescollit en el càrrec, va néixer per iniciativa d’un grup de persones que, en la seva majoria, eren socis d’Amics dels Goigs de Barcelona, que van prendre la decisió de formar una entitat a la ciutat de Tarragona el 1980. Actualment, té 225 socis, entre els quals n’hi ha de la resta de Catalunya, del País Valencià i les Balears.

Gogistes Tarragonins ha programat per aquest any diverses activitats amb motiu dels seus primers 40 anys de trajectòria, que s’iniciaran el pròxim més d’abril amb una conferència que oferirà l’historiador, arqueòleg i director del Museu Bíblic Tarraconense Andreu Muñoz, que versarà sobre el culte martirial a Sant Fructuós, patró de l’entitat. El programa d’activitats no està tancat. Baches va avançar a aquesta redacció que, pròximament, es farà una visita guiada les capelles votives de la Part Alta, mentre que la cloenda es farà a l’octubre o al novembre, encara està per decidir, amb un concert.

L’obertura del 40è aniversari va consistir en una eucaristia presidida per l’arquebisbe Joan Planellas, acompanyat per mossèn Miquel Barbarà, assessor de l’entitat, i assistit per mossèn Josep Manel González, que va tenir lloc a l’església de Sant Llorenç. En la seva homilia, l’arquebisbe va destacar la tasca portada a terme per Gogistes Tarragonins al llarg dels quaranta anys d’història i el president li va lliurar la medalla de l’entitat.

Baches va comentar que l’entitat ha editat 1.080 publicacions i va explicar que els goigs són cants populars dirigits a les verges, la mare de Déu, al Sant Crist i patrons de poblacions». Es tracta de «versos que es canten de manera col·lectiva per narrar diferents fets», va comentar Baches, qui va afegir que «al segle XVI es comencen a cantar i , al segle XX, es fan composicions musicals per cada un dels goigs, que introdueixen una diferència, ja que, abans, tots tenien la mateixa cantarella». A més, «la música es complementa amb un dibuix i un escrit històric». «Els goigs compleixen una funció religiosa, cultural, històrica i tradicional», va apuntar Baches.

Entre altres activitats en les quals ha intervingut l’entitat en els darrers quaranta anys, Gogistes Tarragonins va participar en les celebracions de l’Any Jubilar de Sant Fructuós, complementada amb una explicació de la simbologia del sant, obra d’Andreu Muñoz. També va editar l’Oratori de Pau i Fructuós, amb lletra de mossèn Joan Roig i música de monsenyor Valentí Miserachs. A més, coincidint amb el 25è aniversari, l’any 2005, va fer un homenatge a les advocacions de la Setmana Santa de Tarragona, amb goigs dedicats a tots els passos de la ciutat, declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat, va destacar Baches.

L’entitat Gogistes Tarragonins va ser guardonada el 2003 amb el premi El Balcó-Tarragoní de l’Any, que atorga Òmnium Cultural del Tarragonès, el 2015 l’Ajuntament de Tarragona li atorgà el Diploma de Serveis Distingits i aquest 2020 ha estat reconeguda amb el guardó de l’Associació Cultural Sant Fructuós.