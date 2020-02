A nivell espanyol, es van signar 348.662 contractes indefinits durant el 2019, la segona xifra més alta de la història, només per darrera el 2018. Es tracta d'un descens del 5,9% després de set exercicis consecutius amb creixements de dos dígits.En comparació amb la resta de comunitats, Múrcia és la que experimenta un major creixement de la contractació de majors de 45 anys en el darrer any i juntament amb Extremadura (1,6%, La Rioja (0,8%) i Castella-la Manxa (0,2%) és la que experimenta un creixement. A la resta, la contractació d'aquest segment de població cau, encapçalat per les Illes Canàries (-18,7%) i Astúries (-17%).