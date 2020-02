El Teatret del Serrallo recapta diners per la Marató de TV3

La recaptació es tancarà al pròxim mes de març

Actualitzada 17/02/2020 a les 17:44

El Teatret del Serrallo ha portat a terme diverses activitats socials i culturals durant els passats mesos d'octubre, novembre i desembre on s'han recaptat més de 700 euros, que com ja se sap es destinen a PortSolidari i ells faran entrega d'aquests diners a la recaptació de la Marató de TV3, 2019. Recaptació que es tancarà al pròxim mes de març.



PortSolidari

Aquesta és una iniciativa més que el Port de Tarragona acull per tal de col·laborar en recaptar recursos econòmics per a la Marató de TV3, com per exemple, la Cursa per a la Marató al Moll de Costa i altres esdeveniments en els espais del Moll de Costa promoguts per centres educatius i Associacions de la ciutat de Tarragona.Aquesta quantitat econòmica recaptada pel Teatret del Serrallo se sumarà a les obtingudes per la resta d’activitats i a l’obtinguda el 15 de desembre de 2019 al Tinglado 1 del Port de Tarragona, que va tornar a ser per 28a vegada, el centre de recepció de trucades de La Marató de TV3 a favor de les malalties minoritàries.La Marató de 2019 està dedicada a les malalties molt poc freqüents que afecten un màxim de 5 persones per cada 10.000 habitants i inclouen un conjunt de malalties molt diferents entre si, però tenen en comú que acostumen a ser greus, cròniques, progressives i discapacitants. Prop d’un 80% són d'origen genètic i, per això, moltes són hereditàries. Es calcula que a Catalunya les malalties minoritàries poden afectar actualment a 400.000 personesEl Port de Tarragona ha fet de la responsabilitat social corporativa un baluard de la seva cultura d'organització i per això estableix relacions amb les principals institucions d'àmbit social com cultural o social. A l'àmbit intern, vam constituir una comissió social del Port de Tarragona, PortSolidari amb l'objectiu de canalitzar les iniciatives solidàries de la plantilla portuària des de 2015.PortSolidarineix de la confluència de dues necessitats: fer partícips els treballadors i treballadores de l'APT de la responsabilitat social per part de l'empresa, d'un costat, i visibilitzar l'activitat social de les persones que l'integren, de l'altre.Cal recordar també que com fins ara totes les recaptacions de les activitats socials i culturals que es desenvolupen a l'espai del Teatret aniran destinades a projectes socials, canalitzats per PortSolidari.